Обмін полоненими: всі подробиці

На 29 грудня запланований обмін полоненими між Україною і так званими "ЛДНР". Очікується звільнення близько 200 осіб з обох сторін. Останні новини про те, як проходить обмін - в матеріалі РБК-Україна.

Місце і дата обміну полоненими

Київ і представники окремих районів Донецької та Луганської областей узгодили проведення масштабного обміну полоненими на 29 грудня.

У російських ЗМІ також з'явилася інформація про найбільш ймовірне місце операції - пункт пропуску "Майорськ" у Донецькій області.

Умови повернення в'язнів

На відеоконференції 23 грудня контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила умови проведення обміну до кінця 2019 року в форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Однак затвердження остаточної формули затягнулося через уточнення кількості ув'язнених, які підлягають обміну. Процедура фінальної верифікації була призначена на 28 грудня.

Списки на обмін

За словами "омбудсмена" невизнаних "ЛДНР" Дар'ї Морозової, в їх списки на обмін були включені 53 людини, а українська сторона підтвердила 87 осіб, яких згодна передати ОРДЛО.

Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська повідомила, що в процесі обміну можуть бути звільнені ті, кого не вдалося повернути в 2017 році.

Йдеться про українців, які знаходяться в полоні бойовиків "ЛДНР" протягом 4 років після боїв в Дебальцевому, Іловайську.

Частина полонених відмовилася повертатися в "ЛДНР"

Близько 40 осіб, яких українська сторона готується передати представникам ОРДЛО, з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

Серед них є ті, хто не хоче повертатися на територію так званих "ЛДНР". Інша частина полонених бажає відбути покарання і зняти питання кримінального переслідування.

У зв'язку з цим на 28 грудня призначили процедуру верифікації списків за участю координатора ОБСЄ, який повинен підтвердити або спростувати відмови ув'язнених брати участь в обміні.

Кого передасть українська сторона

Україна готує до обміну інформатора бойовиків "ДНР". Фермер Микола Бутрименко в 2014 році здав представникам незаконних збройних формувань місце розташування 10 українських спецназівців, після чого вони були розстріляні.

Суд засудив Бутрименка до 8 років позбавлення волі. Проте 26 грудня запобіжний захід ув'язненому змінили, в зв'язку з включенням його прізвища в обмінні списки.

Також до передачі ОРДЛО готують чотирьох обвинувачених в захопленні будівлі поліції Маріуполя в 2014 році. Тоді під час операції загинуло 13 осіб. Євген Дружинін, Олександр Стрельніковіч, Віктор Скрипник та В'ячеслав Бірюков написали заяви з проханням включити їх до списку обміну, а 26 грудня суд Маріуполя відпустив ув'язнених з-під варти.

У списках на обмін немає політв'язнів з Криму

В обміні полоненими 29 грудня не будуть брати участь кримські політв'язні. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Офіс президента не проводив консультації зі звільнення політв'язнів з Криму ні з Меджлісом, ні з родичами полонених кримчан.

Обмін полоненими узгодили під час переговорів нормандської четвірки

Формат обміну полоненими "всіх встановлених на всіх встановлених" обговорювався на нормандському саміті в Парижі 9 грудня і був закріплений за підсумками переговорів. Учасники нормандської зустрічі домовилися провести обмін до 31 грудня 2019 року.

Володимир Зеленський повідомив, що в рамках першого етапу до кінця року українська сторона планує повернути 72 полонених, утримуваних на окупованих територіях Донбасу.

Як пройшов обмін у вересні

Останній масштабний обмін полоненими відбувся 7 вересня 2019 року. В результаті досягнутої домовленості між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним українська і російська сторони передали по 35 ув'язнених.

Фото: Обмін полоненими у вересні 2019 (РБК-Україна)

До України повернулися 24 українських моряки, затримані в Керченській протоці в 2018 році. Також Росія звільнила 11 політв'язнів, зокрема, Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і ін.

Українських полонених в аеропорту "Бориспіль" зустрічали родичі та президент Володимир Зеленський.