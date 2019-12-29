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Україна буде домовлятися про повернення ще 300 полонених

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 23:18
Україна буде домовлятися про повернення ще 300 полонених
Фото: повернення полонених (РБК-Україна / Віталій Носач)

Переговори будуть проходити в Мінську

Україна після сьогоднішнього обміну полоненими буде продовжувати переговори про повернення додому ще 300 осіб. Про це сказала Валерія Лутковська журналістам у Борисполі.

Лутковська буде піднімати це питання в Мінську як представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи. Йдеться про повернення полонених з окупованої території Донбасу.

"У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотні осіб, які мають документи - їх родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі (для утримуваних, - ред.) й видає відповідні довідки ... Я об'єктивно розумію, що ще близько 200 осіб там знаходяться без документів ... Тому я так приблизно припускаю, що ще щодо 300 осіб ми будемо вести переговори", - сказала вона.

При цьому глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна буде продовжувати обговорення з приводу обміну за формулою "всіх на всіх" на наступних раундах в нормандському форматі.

Україна буде домовлятися про повернення ще 300 полоненихУкраїна буде домовлятися про повернення ще 300 полонених

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ще в полоні бойовиків є непідтверджені українці, які перебувати в полоні бойовиків, в РФ і в окупованому Криму. За словами Зеленського, було домовлено, що Україна звільняє підтверджених.

Також за даними координатора "Медійної ініціативи за права людини" Тетяни Катриченко, близько 15 військових досі знаходяться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Раніше вдень Служба безпеки України і Офіс президента оприлюднили список звільнених українців в рамках обміну полоненими з так званими "Л/ДНР".

Обмін полоненими між Україною і ОРДЛО відбувся вдень у неділю, 29 грудня. "ДНР" отримала 60 чоловік, Київ - 52. Також "ЛНР" рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76.

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