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Пристайко пообіцяв обговорити новий обмін полоненими на нормандській зустрічі

Новини » Політика     29.12.2019 - 17:33
Пристайко пообіцяв обговорити новий обмін полоненими на нормандській зустрічі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко заявив, що домовленості "нормандської четвірки" виконуються

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що узгодження формули "всіх на всіх" продовжиться на наступній нормандській зустрічі. Про це він написав у Twitter.

Пристайко заявив, що домовленості "нормандської четвірки" виконуються.

"Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" - це пріоритет", - заявив він.

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 52.

Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

В рамках обміну полоненими звільнені 12 українських військових.

Також Служба безпеки України оприлюднила список звільнених в межах обміну полоненими з так званими "Л/ДНР.

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