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Названа дата обміну полоненими

Новини » Політика     26.12.2019 - 15:06
Названа дата обміну полоненими
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Київ та ОРДЛО узгодили дату обміну полоненими

Київ та ОРДЛО узгодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" - це 29 грудня. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, на сьогоднішній день дата обміну не є дискусійним питанням, хоча деякі деталі підготовлюваного обміну ще продовжують опрацьовуватися.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Тристороння контактна група не змогла узгодити списки на обмін, адже українська сторона прагне повернути максимальну кількість людей.

Раніше повідомлялось, що обмін полоненими між Києвом і так званими "ЛДНР" затримується через відмову частини укладених повертатися в окуповані райони Донецької і Луганської області. Але на наступній зустрічі сторони таки узгодили обмін.

Зазначимо, генпрокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, в обміні полоненими між Україною і ОРДЛО. Він впевнений, що "нічого незаконного там не відбудеться".

А тим часом, суди відпускають один за одним колишніх беркутівців. Зокрема, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

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