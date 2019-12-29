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У РФ назвали обмін полоненими кроком до подальшої імплементації Мінська

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 16:59
У РФ назвали обмін полоненими кроком до подальшої імплементації Мінська
Фото: Борис Гризлов (government.ru)

У РФ заявили, що відбувся обмін полоненими між Києвом і "ЛДНР" - це крок до подальшої імплементації мінських угод

Представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що відбувся обмін полоненими між Києвом і "ЛДНР" - це крок до подальшої імплементації мінських угод. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Сподіваємося, що тепер Київ зможе перейти до реалізації своїх політичних зобов'язань за погодженням в контактній групі всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу, в тому числі по закріпленню даного статусу в конституції", - сказав Гризлов.

За його словами, "сторони проявили політичну волю зробити обмін до кінця 2019 року".

Нагадаємо, сьогодні в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося близько 16:00. В рамках обміну полонених Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на їхньому боці. Також на українців обміняли колишніх "беркутівців".

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО були звільнені чотири українських військовослужбовців. Були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушка, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

В рамках обміну звільнені 12 українських військових: список Журналіста Асєєва звільнили з полону ОРДЛО
Новини України обмін полоненими
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