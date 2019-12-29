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З Бахмута виїхали до "Майорського" для обміну

Новини » Політика     29.12.2019 - 09:58
З Бахмута виїхали до "Майорського" для обміну
Ілюстративне фото (УНІАН

Від Бахмутського СІЗО Донецької області від'їхали кілька автобусів

Від Бахмутського СІЗО Донецької області від'їхали кілька автобусів з утримуваними особами до місця обміну полоненими, на пункт пропуску Майорське. Про це повідомили в ефірі каналу "112".

Крім того, автомобільна колона з утримуваними в "Донецькій Народній Республіці" особами, в неділю вранці, 29 грудня, виїхала із Західної виправної колонії в Макіївці до місця проведення обміну.

Також спостерігачі ОБСЄ виїхали до місця обміну полоненими.

Раніше Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться пройде обмін полоненими. Передбачається, що передача утримуваних осіб відбудеться в 11:00 за київським часом на контрольно-пропускному пункті "Майорське" в Донецькій області.

Спостерігачі ОБСЄ виїхали до місця обміну полоненими Обмін полоненими: всі подробиці
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