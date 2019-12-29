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Зеленський про обмін полоненими: перша частина у нормандському форматі виконана

Новини » Політика     29.12.2019 - 22:04
Зеленський про обмін полоненими: перша частина у нормандському форматі виконана
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сьогодні відбувся обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перша частина у нормандському форматі виконана. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент привітав завершення обміну полоненими.

"Перша частина у нормандському форматі виконана", - прокоментував обмін Зеленський.

Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців в аеропорту «Бориспіль».

Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців в аеропорту «Бориспіль».

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.

Нагадаємо, звільнені в рамках обміну полоненими українці прибули в аеропорт "Бориспіль".

Сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

Після цього представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що відбувся обмін полоненими між Києвом і "ЛДНР" - це крок до подальшої імплементації мінських угод.

Також глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що узгодження формули "всіх на всіх" продовжиться на наступній нормандській зустрічі. Він заявив, що домовленості "нормандської четвірки" виконуються.

Обмін полоненими: всі подробиці Звільнені з полону українці прибули в аеропорт "Бориспіль"
Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненими
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