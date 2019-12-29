ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-"беркутівців" вивезли з СІЗО, - адвокат

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 11:40
Екс-"беркутівців" вивезли з СІЗО, - адвокат
Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

За словами Варфоломєєва, він не знає чи спрямували екс-"беркутівців" на місце обміну

Адвокат Ігор Варфоломєєв заявив, що обвинувачуваних екс-"беркутівців" Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук'янівського СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, про те, що екс-"беркутівців" вивезли з СІЗО, йому повідомили колишні колеги обвинувачуваних.

"Знаємо, що їх вивезли з СІЗО. Не можу сказати, коли вивезли. Мабуть, уночі. Колеги їхні (колишні "беркутівці" - ред.) говорили", - повідомив адвокат.

Однак, за словами Варфоломєєва, він не знає чи спрямували їх на місце обміну.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, в обміні полоненими між Україною і ОРДЛО.

Обмін полоненими: всі подробиці Суд у справі "беркутівців" відмовив у відводі нової групи прокурорів
Новини України Беркутобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся