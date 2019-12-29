"Залишаться за гратами": Зеленський відреагував на відмову затриманих повертатись в ОРДЛО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сьогодні відбувся обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відмову затриманих повертатись в ОРДЛО в рамах обміну полоненими. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський додав, що у деяких уже закінчується термін відбування покарання і вони хочуть лишитись в Україні.

"Дехто з них - вони були у цьому списку. Дехто з них вже звільняються у лютому, а дехто у березні. Вони хочуть бути в Україні. Їх термін вже закінчився. Дехто з них повернуться за грати. Це їх вибір", - зазначив президент.

У свою чергу, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська повідомила, що близько 30 осіб відмовились брати участь в обміні.

"17 осіб відмовились переїжджати на територію ОРДЛО. Крім того, є ще близько 30 осіб, які відмовились брати участь в обміні", - додала вона.

"Тобто біля 50 людей залишаться за гратами", - зазначив Зеленський.

РБК-Україна писало, що 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".