Зеленський пообіцяв закінчити розслідування справ Майдану

Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення екс-беркутівців в рамках обміну полоненими. Про це він сказав журналістам в Борисполі.

"Так, з приводу беркутівців. Це умови цього обміну. ​​Ми забрали своїх героїв, це було складне рішення, політичне. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші журналісти - всі герої. Наш пріоритет - повернути наших людей", - сказав президент.

Він зазначив, що якби беркутівці залишилися, то українці не повернулися додому.

"П'ять беркутівців не такі як наші непогано жили ці п'ять років. Справа площі і закінчимо. Якби залишили беркутівців, вони б отримали 5-6 років. Я б віддав 100 беркутівців і повернув би одного героя", - сказав він.

Зеленський також пообіцяв закінчити розслідування справ Майдану.

Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитра Хмеля, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

П'ятьох екс- "беркутівців" передали бойовикам в рамках обміну полоненими на Донбасі. Адвокат зазначив, що трьох екс- "беркутівців" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янишевського передали бойовикам "ДНР", а Олександра Маринченко та Сергія Тамтуру - "ЛНР".