Обмен пленными: все подробности

На 29 декабря запланирован обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Ожидается освобождение около 200 человек с обеих сторон. Последние новости о том, как проходит обмен - в материале РБК-Украина.

Место и дата обмена пленными

Киев и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласовали проведение масштабного обмена пленными на 29 декабря.

В российских СМИ также появилась информация о наиболее вероятном месте операции - пункт пропуска “Майорск” в Донецкой области.

Условия возврата заключенных

На видеоконференции 23 декабря контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия проведения обмена до конца 2019 года в формате “всех установленных на всех установленных”.

Однако утверждение окончательной формулы затянулось из-за уточнения количества заключенных, подлежащих обмену. Процедура финальной верификации была назначена на 28 декабря.

Списки на обмен

По словам “омбудсмена” непризнанных “ЛДНР” Дарьи Морозовой, в их списки на обмен были включены 53 человека, а украинская сторона подтвердила 87 человек, которых согласна передать ОРДЛО.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что в процессе обмена могут быть освобождены те, кого не удалось вернуть в 2017 году.

Речь идет об украинцах, которые находятся в плену боевиков “ЛДНР” на протяжении 4 лет после боев в Дебальцево, Иловайске.

Часть пленных отказалась возвращаться в “ЛДНР”

Около 40 человек, которых украинская сторона готовится передать представителям ОРДЛО, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

Среди них есть лица, кто не хочет возвращаться на территорию так называемых “ЛДНР”. Другая часть пленных желает отбыть наказание и снять вопрос криминального преследования.

В связи с этим на 28 декабря назначили процедуру верификации списков с участием координатора ОБСЕ, который должен подтвердить или опровергнуть отказы заключенных участвовать в обмене.

Кого передаст украинская сторона

Украина готовит к обмену информатора боевиков “ДНР”. Фермер Николай Бутрименко в 2014 году сдал представителям незаконных вооруженных формирований место расположения 10 украинских спецназовцев, после чего они были расстреляны.

Суд приговорил Бутрименко к 8 годам лишения свободы. Однако 26 декабря меру пресечения заключенному изменили, в связи с включением его фамилии в обменные списки.

Также к передаче ОРДЛО готовят четырех обвиняемых в захвате здания полиции Мариуполя в 2014 году. Тогда во время операции погибло 13 человек. Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков написали заявления с просьбой включить их в список обмена, а 26 декабря суд Мариуполя отпустил заключенных из-под стражи.

В списках на обмен нет политзаключенных из Крыма

В обмене пленными 29 декабря не будут участвовать крымские политзаключенные. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Офис президента не проводил консультации по освобождению политзаключенных из Крыма ни с Меджлисом, ни с родственниками пленных крымчан.

Обмен пленными согласовали во время переговоров нормандской четверки

Формат обмена пленными “всех установленных на всех установленных” обсуждался на нормандском саммите в Париже 9 декабря и был закреплен по итогам переговоров. Участники нормандской встречи договорились провести обмен до 31 декабря 2019 года.

Владимир Зеленский сообщил, что в рамках первого этапа до конца года украинская сторона планирует вернуть 72 пленных, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса.

Как прошел обмен в сентябре

Последний масштабный обмен пленными состоялся 7 сентября 2019 года. В результате достигнутой договоренности между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным украинская и российская сторона передали друг другу по 35 заключенных.

Фото: Обмен пленными в сентябре 2019 (РБК-Украина)

В Украину вернулись 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. Также Россия освободила 11 политзаключенных, в частности, Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Станислава Клыха и др.

Украинских пленных в аэропорту “Борисполь” встречали родственники и президент Владимир Зеленский.