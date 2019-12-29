В ЄС очікують, що звільненим екс-беркутівцям продовжать звинувачення

В ЄС очікують продовження розслідування справ Майдану

У Європейському союзі сподіваються, що звинувачення екс-беркутівців, звільнених в рамках обміну полоненими, продовжать звинувачення. Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Ми приймаємо до відома обмін людьми, пов'язаними з трагічними подіями на Майдані в 2014 році. Ми очікуємо, що всі звинувачення будуть продовжені, а зацікавлені сторони забезпечать залучення винних до відповідальності", - цитує журналіст заяву ЄС.

Нагадаємо, сьогодні п'ятьох екс- "беркутівців" передали бойовикам в рамках обміну полоненими на Донбасі.

28 грудня Київська апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитра Хмеля, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.