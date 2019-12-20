Обмін полоненими: частина ув'язнених відмовляються повертатися в "ЛДНР"

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Серед відмовників є ті, які хочуть відбути покарання і зняти питання кримінального переслідування

Обмін полоненими між Києвом і так званими "ЛДНР" затримується через відмову частини ув'язнених повертатися в окуповані райони Донецької та Луганської області. Про це повідомляє російські видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Так, близько 40 осіб, яких Україна готується передати бойовикам "ЛДНР", з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

Джерело не назвало усіх причин відмов, але зазначило, що серед відмовників є як ті, хто не хоче повертатися до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області, так і ті, хто бажає відбути термін ув'язнення і закрити питання кримінального переслідування.

Друге джерело видання, близьке до однієї з невизнаних республік Донбасу, підтвердило інформацію про відмовників, не назвавши їх число.

"Це їх право не змінюватися. Їх ніхто не змушує переїжджати. Для нас важливо, щоб було очищення. Щоб всі норми були дотримані та людина була звільнена і користувалась рівними правами, як всі інші громадяни", - сказав він.

Нагадаємо, представник України в ТКГ Леонід Кучма повідомив, що на 20 грудня запланована відеоконференція, під час якої учасники мінських переговорів обговорять обмін полоненими. У ОРДЛО пізніше відмовилися від цієї відеоконференції та перенесли її на 23 грудня.