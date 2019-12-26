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Обвинувачених у захопленні будівлі поліції в Маріуполі відпустили з-під варти

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 15:55
Обвинувачених у захопленні будівлі поліції в Маріуполі відпустили з-під варти
Ілюстративне фото (ТСН)

Дружиніна, Стрельниковича, Скрипника та Бірюкова внесли в список на обмін з ОРДЛО

Четверо обвинувачених у захопленні будівлі поліції в Маріуполі в 2014 році були відпущені з-під варти у зв'язку з внесенням до списку на обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Про це повідомляє "сайт міста Маріуполя 0629".

Повідомляється, що 26 грудня Жовтневий районний суд Маріуполя змінив запобіжний захід підозрюваним Євгену Дружинину, Олександру Стрельниковичу, Віктору Скрипнику і В'ячеславу Бірюкову з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Усі четверо підозрюваних написали заяви з проханням включити їх до списку обміну.

Зазначимо, захоплення будівлі поліції Маріуполя сталася групою бойовиків 9 травня 2014 року. Під час звільнення будівлі загинули 13 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Обмін повинен відбутися 29 грудня.

Також повідомлялося, що в список на обмін з ОРДЛО був включений фермер Микола Бутрименко, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових. Повідомлялося, що Бутрименко поїхав у Маріупольське СІЗО, і сьогодні або завтра його заберуть співробітники Служби безпеки.

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