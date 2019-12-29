ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ опублікувала список всіх звільнених українців

Новини » Політика     29.12.2019 - 17:37
СБУ опублікувала список всіх звільнених українців
Фото: обмін полоненими (ssu.gov.ua)

Опублікувані імена всіх звільнених українців

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила список звільнених в рамках обміну полоненими з так званими "Л / ДНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Під патронатом президента України Володимира Зеленського забезпечено повернення 76 українців до рідних і близьких. Це результат процесу взаємного звільнення утримуваних громадян", - заявили в СБУ.

За словами глави СБУ Івана Баканова, "обмін - підтвердження того, наскільки важливим для президента України є захист кожного українця, який виявився у важких обставинах через російську агресію".

В результаті обміну в Україну повернулися 12 військовослужбовців (три з яких перебували в місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року); 64 цивільних (17 з яких містилися з 2015-2016 років).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76".

Пристайко пообіцяв обговорити новий обмін полоненими на нормандській зустрічі Путін і Меркель обговорили обмін полоненими на Донбасі
Новини України обмін полоненимисписок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся