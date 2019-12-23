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Контактна група погодила обмін полоненими до кінця року

Новини » Політика     23.12.2019 - 16:30
Контактна група погодила обмін полоненими до кінця року
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Щодо обміну полоненими погодили всі умови

Контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила умови обміну полоненими до кінця року. Про це повідомив представник Росії в контактній групі Борис Гризлов, передають російські ЗМІ.

За словами Гризлова, умови були погоджені на сьогоднішній відеоконференції.

"Контактна група погодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року", - зазначив він.

У той же час представник "ЛНР" Ольга Кобцева підтвердила, що обмін відбудеться до кінця року.

"Домовленість досягнута про те, що до кінця року ми обміняємося людьми. Всі деталі не афішуються ... Можу сказати одне: поки немає конкретних списків", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, обмін полоненими затримується, оскільки Київ намагається повернути максимальну кількість людей. За його словами, одна група вже точно готова до обміну.

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для обміну полоненими з'явилася нова перешкода.

"Тепер в контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі процесуально очищені. Це означає нову перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому", - зазначив Лавров.

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Новини України Донбасобмін полоненимиКонтактная група
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