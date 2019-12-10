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Зеленський розповів про перший етап обміну "всіх на всіх"

Новини » Політика     10.12.2019 - 02:51
Зеленський розповів про перший етап обміну "всіх на всіх"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В рамках обміну ОРДЛО віддадуть 72 полонених

В рамках першого етапу обміну "всіх на всіх", про який було домовлено на нормандській зустрічі, 72 людини можуть приїхати додому з ОРДЛО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Парижі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Про обмін. Перша частина. Честно кажучі "всіх на всіх" - це абстрактне питання. Домовились про початок блоку: всіх узгоджених на всіх узгоджених", - заявив Зеленський.

За його словами, наразі мова йде про повернення українських полонених, яких утримують бойовики на Донбасі.

"Зараз йдеться про Донбас. Я хотів одразу все поєднати, але це складно. Ми проговорили, що ми будемо вирішувати як це робити. Давайте зробимо перший крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому", - заявив Зеленський.

Зазначимо, обмін полоненими заплановано провести до 31 грудня. Як зазначав Зеленський, пропонувалася інша дата, 24 грудня, втім терміни трохи змінили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня в рамках нормандського саміту сторони прийняли документ, який зокрема передбачає проведення обміну між сторонами. Крім того, учасники домовилися про розведення сторін на Донбасі на трьох нових ділянках. Також прийнято рішення через 4 місяці провести ще одну зустріч на рівні лідерів "нормандської четвірки", де буде продовжено обговорення питання врегулювання ситуації на Донбасі.

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