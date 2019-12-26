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Причетного до смерті десяти військових на Донбасі відпустили з-під варти

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 13:20
Причетного до смерті десяти військових на Донбасі відпустили з-під варти
Фото: Микола Бутрименко (texty org ua)

Бутрименко внесений до списку на обмін полоненими між Україною та ОРДЛО

Фермер, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових Микола Бутрименко внесений до списку на обмін полоненими між Україною та ОРДЛО. Про це стало відомо 26 грудня під час підготовчого засідання Оріхівського районного суду Запорізької області, що повторно слухає справу Буртименка після апеляції, повідомляє "Радіо Свобода".

Суд змінив Бутрименку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

"Це клопотання було обґрунтоване тим, що учасники Тристоронньої контактної групи з обміну полонених на виконання мінських угод і домовленостей у "нормандському форматі" про "обмін всіх на всіх" досягли домовленості про включення Бутрименка у списку на обмін", - розповіла адвокат Олена Яркіна.

За її даними, Бутрименко поїхав до Маріупольського СІЗО, і сьогодні або завтра його заберуть співробітники Служби безпеки.

"Тобто він не поїде сам додому - буде скерований працівниками СБУ до місця збору всіх і будуть чекати, коли буде старт на обмін", - сказала вона.

РБК-Україна писало, що 16 травня Куйбишевський районний суд Запорізької області присудив 8 років тюрьми фермеру з Донецької області Миколі Бутрименку, який в 2014 році здав бойовикам "ДНР" розташування українських спецназівців, у результаті чого їх розстріляли.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

Також Святошинський районний суд міста Києва відпустив з-під варти екс-"беркутівця" Олександра Маринченко, обвинуваченого в розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Суд не розглядав звільнення "беркутівців" для обміну полоненими Україна викреслила зі списків на обмін трьох "беркутівців", - адвокат
Новини України ДНРобмін полоненими
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