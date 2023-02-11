Новые ракетные обстрелы по Украине и подозрения и обыски СБУ: новости за 10 февраля

Новые ракетные обстрелы Украины продолжались практически в течение суток

Российские войска в ночь на 10 февраля в течение часа нанесли по Запорожье 17 ударов. Оккупанты преимущественно били по энергетической инфраструктуре.

ВСУ ночью уничтожили десяток воздушных целей, в том числе "Шахеды" и "Калибры".

Во всех областях Украины утром объявили масштабную воздушную тревогу. В ряде областей сообщают о взрывах, работе ПВО и "прилетах" - все подробности очередной ракетной атаки.

Россияне устроили 14 ракетную атаку на энергосистему Украины. Есть попадание в энергообъекты в трех регионах, из-за чего наблюдаются перебои со светом.

Последствия массированной атаки - в регионах Украины перебои со светом.

Российские оккупанты выпустили 71 крылатую ракету во время массированной атаки по Украине. Силы ПВО уничтожили 61 из них.

Атака дронов - вечером украинцев предупредили об угрозе новых ударов.

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Российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате пострадали многоэтажные дома.

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