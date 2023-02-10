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Запретят ли УПЦ МП: в Раде дали ответ

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 13:04
Запретят ли УПЦ МП: в Раде дали ответ Фото: представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Верховная рада с высокой вероятностью в ближайшее время примет закон о запрете религиозных организаций, центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, совершающем вооруженную агрессию против Украины.

Об этом в интервью рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский.

Как отметил депутат, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

"Я думаю, что в ближайшее время мы этот закон примем", - сказал он.

По его словам, законопроект находится на рассмотрении в комитетах и есть время для внесения альтернативных проектов.

"Как только закончатся предусмотренные законом о регламенте Верховной рады Украины процедурные сроки, профильный комитет даст согласие, и вероятность, что в зале он найдет достаточное количество сторонников, очень высока", - сообщил Вениславский.

Напомним, что в декабре 2022 года 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.

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Верховная рада УПЦ МП
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