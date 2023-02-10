Запретят ли УПЦ МП: в Раде дали ответ

Верховная рада с высокой вероятностью в ближайшее время примет закон о запрете религиозных организаций, центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, совершающем вооруженную агрессию против Украины.

Об этом в интервью рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский.

Как отметил депутат, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

"Я думаю, что в ближайшее время мы этот закон примем", - сказал он.

По его словам, законопроект находится на рассмотрении в комитетах и есть время для внесения альтернативных проектов.

"Как только закончатся предусмотренные законом о регламенте Верховной рады Украины процедурные сроки, профильный комитет даст согласие, и вероятность, что в зале он найдет достаточное количество сторонников, очень высока", - сообщил Вениславский.