ВСУ ночью уничтожили десяток воздушных целей, в их числе "Шахеды" и "Калибры"

Воздушные силы в ночь на 10 февраля уничтожили пять дронов-камикадзе "Shahed-136" и столько же крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ.

Во время очередной атаки врага в ночь на 10 февраля удары были нанесены по городам и объектам критической инфраструктуры Украины.

Враг применил семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" - из российского фрегата в Черном море.

"Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожено 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области). Под обстрел попали Харьковская и Запорожская области - в регионы прилетело около 35 ракет, которые украинская ПВО не может перехватить в воздухе.

Также в Воздушных силах предупреждают, что около 08:30 утра 10 февраля вражеский стратегический бомбардировщик Ту-95мс произвел пуски крылатых ракет.