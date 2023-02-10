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Землетрясение в Турции: из-под завалов спасли украинку с сыном

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Турция, Пятница 10 февраля 2023 13:45
Землетрясение в Турции: из-под завалов спасли украинку с сыном Иллюстративное фото: из-под завалов в результате землетрясения в Турции спасли украинку с сыном (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели смогли достать женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания в результате землетрясения, которое произошло в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Спасатели смогли добраться до Елены Акгьоль и ее 4-летнего сына Юкселя.

Сообщается, что мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Затем Акгьоль вытащили из-под обломков и передали медицинским бригадам.

Состояние здоровья матери и сына удовлетворительное.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших в Турции уже превысило 17 тысяч.

В МИД Украины сообщали о направлении консулов в Турцию для помощи украинцам. Пятеро граждан еще могут находиться под завалами.

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