США отменили часть санкций против Сирии для ликвидации последствий землетрясения

Сообщается, что действующие санкции США против Сирии теперь не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением. Специальная лицензия на это действует до 8 августа 2023 года. Уточняется, что все также запрещены сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с попавшими под санкции лицами и правительством Сирии.

Власти США также выделят 85 млн долларов на оказание гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Об этом говорится в заявлении Агентства США по международному развитию (USAID), через которое будут выделены средства.

Группа USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях была мобилизована через несколько часов после землетрясений, произошедших 6 февраля. Сейчас ее представители работают в Адиямане, Адане и Анкаре, группа включает около 200 человек, из которых 159 — сотрудники поисково-спасательных служб. Своим главным приоритетом она называет помощь в извлечении людей из-под завалов.