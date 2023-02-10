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США отменили часть санкций против Сирии для ликвидации последствий землетрясения

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Вашингтон, Пятница 10 февраля 2023 06:56
США отменили часть санкций против Сирии для ликвидации последствий землетрясения Фото: США отменили часть санкций против Сирии для ликвидации последствий землетрясения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты отменили часть санкций против Сирии, чтобы облегчить стране борьбу с последствиями серьезного землетрясения, которое унесло тысячи жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Сообщается, что действующие санкции США против Сирии теперь не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением. Специальная лицензия на это действует до 8 августа 2023 года. Уточняется, что все также запрещены сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с попавшими под санкции лицами и правительством Сирии.

Власти США также выделят 85 млн долларов на оказание гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Об этом говорится в заявлении Агентства США по международному развитию (USAID), через которое будут выделены средства.

Группа USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях была мобилизована через несколько часов после землетрясений, произошедших 6 февраля. Сейчас ее представители работают в Адиямане, Адане и Анкаре, группа включает около 200 человек, из которых 159 — сотрудники поисково-спасательных служб. Своим главным приоритетом она называет помощь в извлечении людей из-под завалов.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Вероятно, еще пять граждан Украины находятся под завалами.

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