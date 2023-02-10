В Азии продолжаются природные бедствия. В Киргизии землетрясение, в Индонезии проснулся вулкан

У нашей планеты продолжается лихорадка: в Киргизии зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5, на индонезийских островах началось извержение вулкана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как пишет казахское издание Altyn-Orda со ссылкой на сеть сейсмических станций СОМЕ при Министерстве чрезвычайных ситуаций Казахстана, в Киргизии произошло землетрясение в 11:24 по времени Алматы.

"Эпицентр землетрясения расположен в 338 километрах юго-западнее Алматы, на территории Киргизии", - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения составил 9,9. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина эпицентра - 10 километров. Сведений о чувствительности по шкале МSК-64 нет, равно как и информации о пострадавших и разрушениях.

Практически одновременно на одном из индонезийских островов началось извержение вулкана, сообщает индонезийское агентство ANTARA. По данным Национального центра по смягчению последствий вулканологических и геологических опасностей (BNPB), речь идет об острове Сиау, где находится вулкан Карангетанг.

"Ожидая потенциальную опасность, не рекомендуется проводить работы в радиусе 2,5 километра от кратера вулкана Карангетанг. Существует вероятность затопления лавой, поэтому жителей ближайших сел начали эвакуировать", - говорится в сообщении.

Быстро распространяющийся поток лавы ныне достиг длину в один километр. Лава уже попала в шесть рек: Батанг, Тимбеланг, Беха Барат, Нанит, Батуаванг и Кахетанг. Они берут начало на высоте 1784 метра.

"В связи с тем, что склон горы достаточно крут, лава спускается быстро", - отметили сейсмологи.

Известно, что между центром вулкана и пляжем всего четыре километра, а в сети уже появились кадры извержения. Класс опасности горы повышен со второго до третьего, из близлежащих деревень эвакуированы жители. Данных о пострадавших и ущербе пока нет.

Однако это еще не все, поскольку BNPB сообщило, что 2136 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в городе Джаяпура в провинции Папуа.

"Согласно данным Центра операций и управления BNPB, на сегодняшний день места эвакуации расположены в 15 районах, повреждены жилые дома", - подтвердил исполняющий обязанности руководителя Центра данных, информации и коммуникации BNPB Абдул Мухари.

Издание напоминает, что Индонезия является мировым рекордсменом по количеству и активности вулканов, являясь частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца.