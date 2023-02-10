Землетрясение в Турции: число погибших превысило 20 тысяч

В результате сильных землетрясений в Турции погибло более 20 тысяч человек. Также очень много людей пострадали.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet , об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"На данный момент число наших погибших граждан возросло до 20 213 человек, а число раненых - до 80 052 человек", - рассказал чиновник.

Также он отметил, что сейчас идет работа по установлению личности всех пострадавших, которые находятся в больницах. Их фотографии загружают в специальное программное обеспечение для сопоставления.