Землетрясение в Турции: число погибших превысило 20 тысяч
В результате сильных землетрясений в Турции погибло более 20 тысяч человек. Также очень много людей пострадали.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"На данный момент число наших погибших граждан возросло до 20 213 человек, а число раненых - до 80 052 человек", - рассказал чиновник.
Также он отметил, что сейчас идет работа по установлению личности всех пострадавших, которые находятся в больницах. Их фотографии загружают в специальное программное обеспечение для сопоставления.
Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии началось мощное землетрясение, в результате которого начали рушиться жилые дома.
Ранее было известно о том что, в Турции в результате природного катаклизма погибло по меньшей мере 17 тысяч человек.
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