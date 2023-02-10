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В Мелитополе снова раздались мощные взрывы

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Мелитополь, Пятница 10 февраля 2023 20:52
В Мелитополе снова раздались мощные взрывы Фото: В Мелитополе снова раздались мощные взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 февраля, в Мелитополе (Запорожская область) снова раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского мэра Ивана Федорова.

"Мощность прилетов такова, что вздрагивают окна", - говорится в сообщении.

Мэр города отмечает, что фактически Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов.

"Что с настроением, оккупанты?", - добавил мэр города.

Напомним, что сегодня в Мелитополе и районе уже слышны звуки взрывов.

Ранее Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе осталось примерно 30% от населения, что было до полномасштабного вторжения РФ.

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