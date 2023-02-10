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В Пентагоне уверены, что Россия не достигнет своих целей в войне против Украины

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 20:42
В Пентагоне уверены, что Россия не достигнет своих целей в войне против Украины Фото: Помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия не сможет достичь никаких целей в Украине, поскольку ВСУ смогут защитить свою страну.

Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джеффа Селдина в Twitter.

"Мы уверены, что Россия не достигнет своих стратегических или даже своих оперативных целей", - говорится в сообщении.

Валландер заявила, что США уверены в возможностях ВСУ справиться с задачей защиты своей страны.

Напомним, что российские военные начали новое наступление на Донбассе, однако теплая погода помогает Вооруженным силам Украины успешно обороняться.

Украинские военные используют данные, переданные или подтвержденные представителями Пентагона, для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, предоставленных США.

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