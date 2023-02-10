ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Участвует в ИПСО врага. СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян

Новина українською →
Пятница 10 февраля 2023 10:23
Участвует в ИПСО врага. СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян Фото: Татьяна Монтян (кадр с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что Монтян, находясь на территории РФ, активно участвует в информационно-психологических спецоперациях спецслужб страны-агрессора. Для этого регулярно выступает на российских каналах, где активно призывает к изменению госграниц Украины и поддержке оккупационных группировок. Монтян также массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и Telegram, на которые подписаны полмиллиона пользователей.

По данным следствия, Монтян уехала в РФ еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу режима Кремля.

СБУ сообщила ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении прокремлевскому блоггеру-пропагандисту Семену Пегову, который был "премирован" российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, TikTok обнаружил российскую дезинформационную сеть, которая распространяла пропаганду о войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины пропагандист
NEWS
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм