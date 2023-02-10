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Нардепу от экс-ОПЗЖ Волошину объявили подозрение в госизмене

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 11:55
Нардепу от экс-ОПЗЖ Волошину объявили подозрение в госизмене Фото6 народный депутат Олег Волошин (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Народному депутату Украины от запретной партии ОПЗЖ Олегу Волошину объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, Волошин в течение 2020-2021 годов способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.

В частности, парламентарий целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах России. Он представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины в своих выступлениях и интервью.

"Эта и другая деятельность Волошина доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Генпрокурор Украины объявил подозрение Волошину по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В настоящее время проводятся следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников и связей.

СБУ отмечает, что Олег Волошин скрывается за границей.

Напомним, ранее Верховная Рада избавила мандата народного депутата от бывшей фракции ОПЗЖ Игоря Абрамовича.

Также депутатские полномочия планируют избавить нардепов от ОПЗЖ Олега Волошина, Наталию Королевскую и ее мужа Юрия Солода.

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