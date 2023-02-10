Оккупанты нанесли более 100 ударов по Сумской области и сбросили взрывчатку с БПЛА

Сегодня, 10 февраля, в течение дня российские военные осуществили обстрел семи общин Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня враг осуществил обстрелы семи территориальных общин области. Было зафиксировано более 100 "прилетов", в том числе сброс с БПЛА взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня военные РФ из миномета обстреляли две общины Сумской области.

Также ранее мы писали, что 9 февраля в течение дня россияне совершили обстрел семи общин Сумской области. В результате обстрела был ранен мужчина и повреждены частные дома.

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