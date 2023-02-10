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Обыски по всей вертикали таможни: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию

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Пятница 10 февраля 2023 10:01
Обыски по всей вертикали таможни: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию Фото: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию, во время которой проводят совместные обыски по всей вертикали таможни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

В настоящее время начались обыски в:

  • Центральном аппарате Государственной таможенной службы;
  • Волынский;
  • Львовской;
  • Житомирской;
  • Тернопольской;
  • Черновицкой;
  • Одесской;
  • Киевской;
  • Ровенской;
  • Закарпатской региональной таможне Украины

Было установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность была заблокирована.

Фото: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью пресечения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", – пишет пресс-служба.

После завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена детальная информация о коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.

Фото: СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила масштабные коррупционные схемы на таможнях в Черновицкой и Одесской областях.

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