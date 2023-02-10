Атака дронов. Украинцев предупредили об угрозе новых ударов
В пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Внимание! В Днепропетровской области воздушная тревога. В направлении области двигаются "Шахеды", - говорится в сообщении.
Жителей призывают перейти в укрытия.
Глава Николаевской ОВА Виталий Кима также заявил об атаке дронов в его регионе.
"У нас "балалайки" в области летают. Внимание", - говорится в сообщении.
Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что оккупанты снова запускают БПЛА "Шахед".
"Возможны пролеты над территорией района и звуки работы ПВО", - заявил Евтушенко.
Обновлено 20:25
Ким объяснил, что это "это их запланированная 3-я волна".
Обновлено 20:30
Глава Николаевской области сообщил, что предварительно были сбиты два вражеских дрона.
Обновлено 20:39
Ким сообщил о трех сбитых дронах в регионе.
Обновлено 20:43
"Думская" сообщает, что над Одесской областью зафиксировано минимум три сбитых дрона.
Напомним, что вчера российские военные уже запускали по территории Украины беспилотные летательные аппараты.
Очередная массированная ракетная и дроновая атака на объекты энергетики в Украине 10 февраля привела к повреждениям в шести областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.