Россияне нанесли удар по Славянску: пострадали многоэтажки (фото)

Российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате этого пострадали многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Славянской городской военной администрации.

"Очередной удар община потерпела накануне вечером", - заявил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, на этот раз "прилет" произошел в микрорайоне "Бетонмаш".

"Пострадали окна в домах по ул. Новый Быт. К счастью, обошлось без жертв", - объяснил Лях.