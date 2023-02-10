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Россияне нанесли удар по Славянску: пострадали многоэтажки (фото)

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Славянск, Пятница 10 февраля 2023 15:57
Россияне нанесли удар по Славянску: пострадали многоэтажки (фото) Фото: Россияне нанесли удар по Славянску (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате этого пострадали многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Славянской городской военной администрации.

"Очередной удар община потерпела накануне вечером", - заявил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, на этот раз "прилет" произошел в микрорайоне "Бетонмаш".

"Пострадали окна в домах по ул. Новый Быт. К счастью, обошлось без жертв", - объяснил Лях.

Напомним, что в четверг, 9 февраля, в Славянске (Донецкая область) раздался громкий взрыв. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.

Двое граждан Азербайджана погибли из-за российских обстрелов села Клещиевка Донецкой области вечером 9 февраля.

В ночь на 10 февраля Донецкая область подверглась многочисленным ракетным атакам. В результате обстрелов ранены и разрушены.

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