Силы ПВО сбили 61 из 71 ракет, выпущенных сегодня россиянами, - Залужный

Российские оккупанты выпустили 71 крылатую ракету во время массированной атаки по Украине. Силы ПВО уничтожили 61 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного .

"С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля им (врагом - ред.) произведен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калибр" - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа "Shahed", - написал он.

Силы и средства ВСУ и других составляющих Сил обороны уничтожили 61 вражескую крылатую ракету и 5 беспилотников.

Залужный сообщил, что россияне совершали авиационные и ракетные атаки с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря.

К тому же, удары ракетами комплекса С-300 наносились из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака.

Напомним, РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней массированной атаки.

При этом в Беларуси снова взлетели МиГи и самолет-разведчик, после чего по Украине объявили сигнал опасности.

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