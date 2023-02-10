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Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 10:10
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом Фото: оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне устроили 14 ракетную атаку на энергосистему Украины. Есть попадания в энергообъекты в трех регионах, из-за чего наблюдаются перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", - добавили в компании.

Как сообщалось, в Украине объявлена воздушная тревога. В Сумской области, Киеве, Киевской и Днепропетровской областях превентивно отключают электроэнергию.

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Укрэнерго відключеня світла
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Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
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