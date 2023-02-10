Самая масштабная атака с 24 февраля. Оккупанты нанесли по Запорожью 17 ударов

Российские войска сегодня ночью, 10 февраля, за час нанесли по Запорожью 17 ударов. Оккупанты преимущественно били по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"(Оккупанты – ред.) устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

По словам секретаря горсовета, российские военные били по объектам энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент уточняется.