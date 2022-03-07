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В Луганській області знеструмлено 36 населених пунктів

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Луганська область, Понеділок 07 березня 2022 14:28
В Луганській області знеструмлено 36 населених пунктів Фото: частина Луганської області залишилася без світла, води та тепла (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталія Юрченко

В Луганській області станом на ранок 7 березня знеструмлено 36 населених пунктів. Без електропостачання залишилися 70 251 споживач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая в Facebook.

В Луганській області 22 населених пункти повність позбавлені електроенергії, ще 14 - знеструмлені частково.

Через це в деяких населених пунктах виникли проблеми з водопостачанням. Зокрема, частково відсутня вода у населених пунктах Попасна, Нижнє, Нижнє-1, Новотошківка, Лисичанськ (район Склозаводу, Переїзна, мікрорайони заводу ГТВ, район шахти Матроська). Також без води лишилася частина мешканців Золотого через пориви на мережах.

Крім того, у Лисичанську частково відсутнє тепло. У Сєвєродонецьку пошкоджена котельна, тому від газопостачання відключено 180 багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, вчора через пошкодження газопроводу частина Донецької та Запорізької областей залишились без газу.

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