В Луганській області знеструмлено 36 населених пунктів
В Луганській області станом на ранок 7 березня знеструмлено 36 населених пунктів. Без електропостачання залишилися 70 251 споживач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая в Facebook.
В Луганській області 22 населених пункти повність позбавлені електроенергії, ще 14 - знеструмлені частково.
Через це в деяких населених пунктах виникли проблеми з водопостачанням. Зокрема, частково відсутня вода у населених пунктах Попасна, Нижнє, Нижнє-1, Новотошківка, Лисичанськ (район Склозаводу, Переїзна, мікрорайони заводу ГТВ, район шахти Матроська). Також без води лишилася частина мешканців Золотого через пориви на мережах.
Крім того, у Лисичанську частково відсутнє тепло. У Сєвєродонецьку пошкоджена котельна, тому від газопостачання відключено 180 багатоквартирних будинків.
Нагадаємо, вчора через пошкодження газопроводу частина Донецької та Запорізької областей залишились без газу.
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