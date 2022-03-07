В Сумській області затримали 14 окупантів: серед них водії, навідники та командувач групи

Українські військові взяли в полон 14 російських загарбників в Сумській області. Серед затриманих окупантів були водії, навідники та командувач їх групи.

Про це повідомляє РБК-України з посилання на прес-службу Національної поліції.

"Сьогодні, під час руху колони військової техніки країни агресора у напрямку обласного центру, військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон", - йдеться у повідомленні.

Після затримання російських військових відправили до поліції. Під час допиту виявилося, що серед окупантів були військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їх групи.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 КК України.