В Сумській області затримали 14 окупантів: серед них водії, навідники та командувач групи
Українські військові взяли в полон 14 російських загарбників в Сумській області. Серед затриманих окупантів були водії, навідники та командувач їх групи.
Про це повідомляє РБК-України з посилання на прес-службу Національної поліції.
"Сьогодні, під час руху колони військової техніки країни агресора у напрямку обласного центру, військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон", - йдеться у повідомленні.
Після затримання російських військових відправили до поліції. Під час допиту виявилося, що серед окупантів були військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їх групи.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 КК України.
Нагадаємо, у Чернігівській області російські окупанти почали викидати російські паспорти та тікати.
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