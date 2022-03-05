Що відбувається в Чернігові зараз. Ситуація в місті 5 березня: онлайн

Уже котрий день Чернігів піддається ударам збоку російських окупантів. Але кожного разу місто виходить переможцем у боротьбі за свободу.

Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах та реакція світу, - в текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.

Детальніше про те, що відбувається в Чернігові прямо зараз, уся оперативна інформація і важливі новини для мешканців міста - у онлайн матеріалі РБК-Україна .

13:49 Літак, який збили над Черніговом 5 березня, обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами - ФАБ-500. Ще три такі бомби знайшли біля нього.

11:55 17 людей загинули у Чернігівській області за минулу добу внаслідок обстрілів, 1 людина через пожежу.

11:45 Кілька хвилин тому на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик. Один пілот мертвий, один - поранений.

08:30 05 березня у Чернігові підтвердили намір працювати продовольчі магазини за такими адресами:

АТБ: Ринкова 10, Миру 194, Льотна 6А, Любецька 28д, Миру 80, Гонча 47;

Сільпо - усі;

Екомаркет - усі.

За інформацією голови ОДА В'ячеслава Чауса, режим роботи буде залежати від ситуації у місті.

08:01 Ситуація з водозабезпеченням Чернігова станом на 07.30. Водозабезпечення міста підтримується, але приладами зафіксовано значні витоки води з водогонів в напрямку Подусівка, Масани та центр міста. Про це повідомляє КП "Чернігівводоканал". Є підозра на серйозні пошкодження водопровідних мереж.

05:00 Фото будинку в Чернігові, який обстріляли російські військові, - на першій шпальті американського видання The New York Times:

Обстріляний росіянами будинок в Чернігові (фото: Суспільне / Роман Закревський)

04:00 Латвійське місто Огре - партнер Чернігова - у зв'язку з війною в Україні розірвало свої партнерські відносини з двома містами Білорусі.

02:10 У Чернігівські ОДА запевнили: пенсії всі нараховані. Виплати будуть здійснюватися через банки (нараховуються на картку) та Укрпошту (поштарі працюють там, де більш-менш безпечно).

Ситуація у Чернігові станом на 5 березня

Протягом останніх кількох днів Чернігів зазнає жорстоких обстрілів російських бойових літаків, до сімнадцяти обстрілів за добу.

Десятки людей загинули. Зруйновано десятки багатоповерхових будівель. Тисячі людей не мають де жити.

Комендантська година

У Чернігові та області з комендантська година діє з 18:00 до 06:00. У цей час заборонено покидати укриття чи власне житло. У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника. Не створюйте своїм додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку.

Адреси магазинів, які працюють

Станом на сьогодні у Чернігові працюють наступні продовольчі магазини:

Велмарт

Незалежності

АТБ

Гонча, 47

проспект Миру, 80

Любецька, 28Д

Миру, 80

Ринкова 10

Миру, 194

Льотна, 6А

Доценка, 6А

Сільпо - усі

Екомаркет

Перемоги, 100

Шевченко, 9

Старобілоуська

Рокоссовського

1 Травня

Адреси аптек

Доценка, 17 (є інсулін)

Незалежності,56 (є інсулін)

пр-т Миру 89

пр-т Миру, 47 (є інсулін)

вул. Льотна,19

Режим роботи буде залежати від ситуації у місті.

Евакуація з Чернігова

Прямо сьогодні виїхати з Чернігова не можна. Питанням "зеленого коридору" міська влада активно займається, але наразі місто Чернігів знаходиться в оперативному оточенні російського окупанта. І виїзд великими групами, автобусами, несе величезні ризики.