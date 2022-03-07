Кулеба і Лавров зустрінуться на цьому тижні: дата і місце

Через війну Росії проти України глави зовнішньополітичних відомств обох країн зустрінуться на саміті в турецькій Антальї. Зустріч пройде 10 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на milliyet.com .

Як зазначив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, в Анталії відбудеться тристоронний саміт, в якому візьмуть участь міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Наша мета полягає в тому, щоб зупинити конфлікт якомога швидше. Ми доклали зусилля, щоб об'єднати наших російських та українських співрозмовників. До конфлікту ми підтримали наші контакти без перерви. Після війни ми посилили цю роботу ще більше", - зазначив він.

За його словами, Кулеба та Лавров хотіли, щоб і він взяв участь у саміті.

"Ми проведемо цю зустріч у четвер, 10 березня, і ми хочемо, щоб це стало поворотним моментом. Ми продовжуємо наші зусилля щодо зупинення конфліктів та встановлення міцного миру в дусі доброї волі", - додав Чавушоглу.