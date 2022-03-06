Що відбувається у Запоріжжі зараз. Ситуація в місті 6 березня: онлайн
Окупаційні війська Росії не полишають спроб просунутися у напрямку Запоріжжя. Але бійці ЗСУ та тероборони міцно та надійно тримають удар та не пускають ворога до міста.
Про те, що відбувається в Запоріжжі та області прямо зараз, уся найоперативніша інформація і найважливіші новини для мешканців міста - у онлайн матеріалі РБК-Україна.
Всі ж подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах та реакція світу, - в текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.
00:05 Хвилинка позитиву від секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва:
5 березня
22:00 В Енергодарі все нормально. Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці. Персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.
21:00 Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.
20:00 У Мелітополі окупанти обстріляли машину швидкої допомоги, що везла медикаменти, які рятують життя...
19:00 Тисячі мелітопольців вийшли на мирний мітинг в підтримку України. Мелітополь був, є і буде українським містом!
Ситуація в Запоріжжі на 6 березня
На сьогодні у місті все спокійно. Ворожі війська, які намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, отримують гідну відсіч.
Українські бійці надійно тримають оборону в Запорізькій області. На деяких напрямках ідуть у контратаку, задають ворогу сильних ударів та змушують відступати.
У той же час мешканців закликають не втрачати пильності та згуртовуватися.
Комендантська година у Запоріжжі
На території Запоріжжя та області комендантська година діє з 19:00 до 06:00.
Мешканців міста закликають не виходити на вулицю у цей проміжок часу та не відвідувати громадські місця.
Одразу після заходу сонця у Запоріжжі вимикають зовнішнє освітлення. Це - заплановане світломаскування, спрямоване на збереження безпеки запоріжців.
Зашторюйте вікна, вимикайте світло в будинках та навколо них. У місті має бути темно.
Як працює транспорт
Громадський транспорт у місті працює з 7:00 до 16:00.
Тролейбуси перевозитимуть пасажирів за наступними маршрутами:
- №3 (пл. Запорізька - вокзал Запоріжжя-2)
- №8 (пл. Запорізька - Сімферопольське шосе)
- №14 (Набережна - вул. Чумаченко).
Трамваї працюють наступним чином:
№10, №12, №14, №15 працюють за звичайними маршрутами
№3 і №16 курсують з Запоріжжя Лівого та Павло-Кічкаса до вул. Базарної та у зворотному напрямку через вул. Жуковського та майдан Волі.
№8 тимчасово не обслуговується.
Маршрутні таксі, як і раніше, працюють з 7:00 до 9:00 та з 15:00 до 17:00.
У Запоріжжі є понад 400 місць, де можуть сховатись запорожці у разі військового вторгнення на територію міста. Усі вони позначені на інтерактивній карті.