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Арестович про війну Росії проти України: з'явився новий фактор

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Київ, Понеділок 07 березня 2022 13:59
Арестович про війну Росії проти України: з'явився новий фактор Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

На війні Росії проти України з'явився новий фактор. Противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"З'явився новий фактор, який полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій проти нас з вами, проти населення України, Збройних сил, керівництва країни і керівництва ЗСУ. Це означає Дві речі. Перше - їм погано вдаються вправи на землі і в повітрі, тому вони збільшують атаки в інформаційному просторі. По-друге, ми не повинні на це реагувати, тому що головна мета противника полягає в тому, щоб ми втратили психологічну здатність до опору", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив трибуналом для російських військових і заявив, що за ними "прийдуть як за Бен Ладеном".

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