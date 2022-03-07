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Під стінами Білого дому кілька тисяч людей вимагали від США закрити небо над Україною

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Понеділок 07 березня 2022 03:58
Під стінами Білого дому кілька тисяч людей вимагали від США закрити небо над Україною Акція біля Білого дому (Фото: ukrinform.ua)
Автор: Константин Широкун

У Вашингтоні пройшла акція за безпольотну зону. Мітингувальники вимагали від США і НАТО закрити небо над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

На мітинг під стінами Білого дому зібралося кілька тисяч людей. Головною вимогою присутніх було закриття повітряного простору над Україною. Мітингувальники також звернули увагу на посилення гуманітарної кризи, яка зараз виходить за кордон України і поширюється на інші європейські держави, що потребує невідкладної відповіді.

Під стінами Білого дому кілька тисяч людей вимагали від США закрити небо над УкраїноюАкція під Білим домом стала продовженням серії маніфестацій, що тривають вже другий тиждень. У неділю люди вийшли з плакатами "Забезпечте безпольотну зону!", "Зупиніть війну в Україні!", "Закрийте наше небо!", "Підтримайте Україну!». Охорона Білого дому не перешкоджала присутнім і навіть відкрила доступ мітингувальникам до ближнього периметра Білого дому.

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