"За мить". Росія готова припинити війну, якщо Україна виконає список умов

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова припинити військові дії в Україні. Однак для цього, Київ повинен виконати список вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Москва вимагає від Києва припинення військових дій, зміни Конституції для закріплення нейтралітету, визнання Криму російською територією і визнання "ЛНР" і "ДНР" як незалежних держав. "Україна була обізнана про ці умови. І їм сказали, що все це може бути припинено в одну мить", - заявив Пєсков.