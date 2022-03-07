ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"За мить". Росія готова припинити війну, якщо Україна виконає список умов

Новость на русском →
москва, Понеділок 07 березня 2022 15:56
"За мить". Росія готова припинити війну, якщо Україна виконає список умов Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова припинити військові дії в Україні. Однак для цього, Київ повинен виконати список вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Москва вимагає від Києва припинення військових дій, зміни Конституції для закріплення нейтралітету, визнання Криму російською територією і визнання "ЛНР" і "ДНР" як незалежних держав.

"Україна була обізнана про ці умови. І їм сказали, що все це може бути припинено в одну мить", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пєсков Війна Росії проти України
NEWS
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати