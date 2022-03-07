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Хакери з Anonymous зламали російські телеканали. Тепер показують війну в Україні

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Понеділок 07 березня 2022 01:47
Хакери з Anonymous зламали російські телеканали. Тепер показують війну в Україні Повідомлення хакерів Anonymous (Фото: скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Хакери спільноти Anonymous заявили про злом російських потокових сервісів і державних телеканалів. Провайдерам мовлення спливле повідомлення вдалося оперативно прибрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Anonymous TV.

Anonymous опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що звичайні росіяни проти війни в Україні і заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.

"Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi, а також телеканали "Росія 24", "Перший канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України", - йдеться в повідомленні хакерів.

Війна Росії проти України триває 11 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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