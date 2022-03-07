Хакери з Anonymous зламали російські телеканали. Тепер показують війну в Україні
Хакери спільноти Anonymous заявили про злом російських потокових сервісів і державних телеканалів. Провайдерам мовлення спливле повідомлення вдалося оперативно прибрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Anonymous TV.
Anonymous опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що звичайні росіяни проти війни в Україні і заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.
"Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi, а також телеканали "Росія 24", "Перший канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України", - йдеться в повідомленні хакерів.
JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 6, 2022
Війна Росії проти України триває 11 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.