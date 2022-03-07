Євросоюз обговорить заявку України на вступ до ЄС найближчими днями

Лідери Європейського Союзу обговорять заявку України на вступ до ЄС найближчими днями. Обговорення війни Росії проти України та заявку на вступ до ЄС відбудеться у четвер, 10 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Європейської Ради Шарля Мішеля в Twitter.