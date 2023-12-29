Звернення Шмигаля щодо фінансування і звільнення заручників в Одесі: новини за 28 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Не можемо чекати до березня. Шмигаль звернувся до донорів щодо фінансування

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до міжнародних донорів та попросив їх про зустріч, повідомило Bloomberg. Це пов'язано з можливою затримкою фінансової допомоги Україні.

Як пише видання, у листі до координаційної групи, яка контролює кошти, Шмигаль заявив, що Україні фінансування потрібне вже наступного місяця. Воно має бути спрямоване на потреби основного бюджету України.

Зауважимо, що днями Міністерство фінансів України заявило, що потреби у фінансуванні на 2024 рік становлять 37,3 мільярда доларів після отримання понад 42 мільярдів доларів зовнішньої допомоги у 2023 році.

В Одесі чоловік узяв у заручники жінку з дитиною. Поліція провела спецоперацію

Чоловік в Одесі захопив у заручники жінку з 13-річною дитиною в багатоповерховому будинку. Поліцейським довелося проводити спецоперацію, а мешканців під'їзду евакуювали. Як поінформували в Силах оборони півдня України, озброєний пістолетом військовий намагався накласти на себе руки - він зачинився у квартирі зі своєю знайомою та її дитиною.

"З метою забезпечення безпеки жінки та дитини, недопущення вчинення самогубства самим військовим, двері було відчинено примусово", - повідомили в Силах оборони.

Винуватця інциденту доправлено до військового госпіталю. Жінка і дитина не пошкоджені. Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини події.

Якщо Захід припинить допомогу: на пенсії гроші є, на індексацію може не вистачити, - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Але на базову пенсію коштів вистачить.

Міністр заспокоїла усіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком. За її словами, левова частка бюджету ПФУ формується за рахунок внутрішніх пенсійних надходжень, які забезпечуються українськими платниками.

У Київській області розгортають нові блокпости та перевірятимуть громадські місця

В Київській ОВА повідомили, що з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року в області посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в області. На Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей, а саме: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

В ОВА зазначили, що така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмін. правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб.

США запропонували G7 конфіскувати 300 млрд доларів російських активів, - FT

США пропонують країнам G7 конфіскувати на користь України 300 млрд доларів заморожених російських активів. За інформацією Financial Times, союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

При цьому Німеччина, Франція, Італія та ЄС висловили деякі "застереження" та "необхідність ретельно оцінити законність конфіскації активів". Як зазначає FT, кілька європейських міністрів також закликали зберігати секретність.

Законопроект про мобілізацію доопрацьовуватиметься. Військові звернулись з важливим проханням

За словами начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, законопроект про мобілізацію доопрацьовуватиметься. Але він закликав військовозобов'язаних оновити дані у ТЦК, якщо вони цього ще не зробили.

"Зараз нічого не змінилось. Всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, треба це зробити. Треба з’явитися та актуалізувати свої дані", - заявив він.

У Туреччині сталась масова ДТП: серед постраждалих дві українки

В чорноморському регіоні Туреччини сталася масова ДТП через зіткнення легковика та вантажівки, а згодом в аварію потрапили й інші транспортні засоби. В результаті загинули 10 людей, ще 59 отримали поранення.

Як розповів в коментарі РБК-Україна речник МЗС Олег Ніколенко, внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок. Він зауважив, що загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

У Чорному морі на ворожі міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами

За інформацією Сил оборони півдня, балкер під прапором Панами у Чорному морі прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів, але натрапив на російську міну. Внаслідок підриву цивільне судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення.

Зеленський обговорив "формулу миру" з Папою Римським

Президент Володимир Зеленський 28 грудня провів розмову з Папою Римським Франциском. Глава держави подякував главі Ватикану за привітання для України та українців з Різдвом, та обговорив з понтифіком спільну роботу щодо "формули миру".

Зеленський призначив двох глав ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох нових глав обласної адміністрації.

В указах №858/2023 та №857/2023 вказано, що головою Рівненської та Донецької ОДА призначено Олександра Коваля та Вадима Філашкіна відповідно.

Росіяни планують підготувати ДРГ для провокацій на півдні України, - ГУР

Російські окупанти мають намір підготувати диверсійні групи для проведення атак та провокацій на півдні України. Як зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони, це один із планів ворога на 2024 рік.

У розвідці також розповіли, що росіяни посилюють боєздатність своїх штурмових підрозділів, зганяючи чоловіків з окупованих територій України.

Названо імовірних підозрюваних у розстрілі українських військовополонених під Роботиним

Як повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов, до розстрілу трьох українських військових під Роботиним (Запорізька область) можуть бути причетні військові із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Вона відома як "Псковська десантна дивізія", яка відзначилася своїми воєнними злочинами в Україні, зокрема під час окупації частини території Київської області.

В Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ також розповіли, що російські загарбники розстріляли під Роботиним бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ, які потрапили в полон.

Підрив Каховської ГЕС: на окупованій РФ території загинули щонайменше сотні людей, - AP

Згідно з даними агентства Associated Press після проведення розслідування, кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС налічує щонайменше сотні в одних лише окупованих Олешках Херсонської області.

При цьому зазначається, що точну кількість жертв не можна буде встановити навіть після звільнення. Також AP наголошує, що російська окупаційна "влада" взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть.