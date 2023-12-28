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"Шахед" влучив у житловий будинок в Одесі, виникла пожежа

Одеса, Четвер 28 грудня 2023 23:51
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"Шахед" влучив у житловий будинок в Одесі, виникла пожежа Фото: в Одесі російський ударний дрон влетів у будинок, виникла пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі під час повітряної тривоги російський ударний дрон типу Shahed влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також влучання і пожежу підтвердили у Силах оборони Півдня України.

"Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе, якого ворог спрямував через житлові квартали Одеси, спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Інформація про масштаби руйнувань та потерпілих уточнюється. Відповідні служби працюють з ризиком для життя за для рятування людей", - вказано у повідомленні.

Російські обстріли України

Нагадаємо, ввечері у четвер, 28 грудня, російські загарбники вкотре атакують Україну дронами типу "Шахед" на півдні та сході країни.

Також росіяни обстріляла вісім громад у Сумській області, є поранена жінка.

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Одеса Війна Росії проти України
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