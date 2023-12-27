В окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів

В тимчасово окупованому Севастополі в Криму сьогодні пізно ввечері, 27 грудня, пролунала серія вибухів. Попередньо, це сталося в районі бухти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та Telegram -канал окупаційного гауляйтера Севастополя Михайла Развозжаєва.

Як пишуть у кримських Телеграм-каналах, йдеться про щонайменше чотири вибухи, які було чути в Севастополі.

Водночас, як зауважує "Кримський вітер", вибухів було п'ять.

Також у мережі розповідають про роботу сил та засобів протиповітряні оборони російських загарбників.

Між тим представник окупаційної "адміністрації" Севастополя стверджує, що сталася атака беспілотника. За словами Развозжаєва, силами ППО начебто був збитий один дрон. Щодо інших звуків вибухів у місті він нічого не роз'яснює.

Також гауляйтер пише у своєму Тг-каналі, що внаслідок події пошкоджень інфраструктури в Севастополі начебто немає.

"У Севастополі відпрацювала система ППО над морем. За попередньою інформацією, знищено один БПЛА", - йдеться у його публікації.

Вибухи в Криму

Зазначимо, що в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. Сили оборони України провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, нагадаємо, що у ніч проти 26 грудня Сили оборони України в окупованій Феодосії у Криму знищили ВДК "Новочеркаськ" ЧФ РФ. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, цей великий десантний корабель ворога був уражений крилатими ракетами.

Пізніше того ж дня з'явилися супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії. Як було видно на кадрах сервісу Planet.com, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", частково затонуло ще одне судно. За даними ЗМІ, йдеться про старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".

Також повідомлялося, що 24 грудня в Севастополі зранку прогримів потужний вибух. За словами очевидців, перед цим було чутно звук, схожий на шум ракети.

Крім того, 20 грудня стало відомо про потужний вибух у районі населеного пункту Чорноморське на заході Криму. Тоді ж "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ.