Якщо Захід припинить допомогу: на пенсії гроші є, на індексацію може не вистачити

Уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Але на базову пенсію коштів вистачить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович під час телемарафону.

Міністр заспокоїла усіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком. За її словами, левова частка бюджету Пенсійного фонду формується за рахунок внутрішніх пенсійних надходжень, які забезпечуються українськими платниками.

"Можливо, не вдасться, якщо будуть такі ризики, говорити про індексацію. Але базова пенсія буде виплачена і на це кошти ми знайдемо", - сказала вона.

Водночас міністр нагадала, що за рахунок міжнародної допомоги фінансуються соціальні виплати, у тому числі внутрішньо переміщеним особам.

"Але зараз Міністерство соціальної політики в кінці року уклало угоду із Світовим банком майже на 2 млрд доларів, і ці кошти на перші місяці покриють нам базові соціальні видатки. То ж я впевнена, що люди не залишаться без необхідних коштів", - повідомила Жолнович.

Міністр також зазначила, що у разі проблем з допомогою Мінсоцполітики буде розширювати програми з міжнародними агенціями, які і зараз виділяють кошти.

Проблеми за допомогою

Раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко повідомила виданню Financial Times, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку наступного року.

Згодом Свириденко у своєму Facebook спробувала уточнити свою заяву для іноземної преси. Зокрема, вона сказала, що ризик затримок є у довгостроковій перспективі, а на початок 2024 року уряд має план "Б", проте не уточнила, в чому він полягає.

Індексація пенсій

У вересні Мінфін у пояснювальній записці до проекту держбюджету на 2024 року заявляв, що "передбачений обсяг видатків на пенсійне забезпечення дозволить профінансувати виплату пенсій, доплат та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також здійснити щорічну індексацію пенсій".

Міністерство соціальної політики пропонувало провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Розмір індексації залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати. Про них можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.